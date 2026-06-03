I tre giorni del condor il capolavoro dei film di spionaggio

Da liberoquotidiano.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

I TRE  GIORNI  DEL  CONDOR Iris  ore 23.50 Con  Robert Redford, Faye  Dunaway  e  Cliff  Robertson. Regia di  Sydney Pollack. Produzione USA 1975.  Durata: 2 ore LA TRAMA Un ufficio  della  CIA  è preso  d'assalto da un gruppo di  killers. Gli impiegati  vengono  tutti uccisi.  Scampa casualmente   solo  uno (nome in  codice Condor)  che  fugge  per  evitare  di  essere anche  lui accoppato. Nella  fuga  viene a sapere che  dietro  il  massacro   c'erano altri  esponenti della  CIa   che   volevano mettere a  tacere  le  voci su un'operazione  in  Sudamerica. PERCHE' VEDERLO Perché  a distanza   di   50 anni  rimane uno   dei   grandi   film  di  spionaggio americani. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

i tre giorni del condor il capolavoro dei film di spionaggio
© Liberoquotidiano.it - I tre giorni del condor, il capolavoro dei film di spionaggio
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

I 3 giorni del condor.

Video I 3 giorni del condor.

Notizie e thread social correlati

Film per piangere insieme. Tre giorni di pellicole a LabàsIl Triste Film Festival si svolge dal 29 maggio al 31 maggio al Làbas, giunta alla quarta edizione.

C'era una volta in America: la storia del capolavoro di Sergio Leone diventa un filmÈ stato annunciato che Leone Film Group realizzerà un nuovo lungometraggio dedicato alla vera storia del film di Sergio Leone.

Temi più discussi: I tre giorni del Condor e il mese di novembre; Stasera in tv c’è il film con cui Robert Redford designò Brad Pitt suo erede; L’analista che ci provava: la rece di Jack Ryan – Ghost War; Se siete fan di Yellowstone, questo intenso western vi conquisterà dal primo minuto.

I tre giorni del Condor: la spiegazione del finale del filmScopri il significato del finale di I tre giorni del Condor, il complotto della CIA e dell’ultima inquietante battuta del film. cinefilos.it

i tre giorni del condorI Tre Giorni del Condor, spiegazione del finale del film di Sydney PollackIl thriller si chiude con un protagonista in fuga che denuncia un complotto, lasciando aperto il dubbio sulla diffusione della verità. cinema.everyeye.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web