i tre giorni del condor il capolavoro dei film di spionaggio

I TRE GIORNI DEL CONDOR Iris ore 23.50 Con Robert Redford, Faye Dunaway e Cliff Robertson. Regia di Sydney Pollack. Produzione USA 1975. Durata: 2 ore LA TRAMA Un ufficio della CIA è preso d'assalto da un gruppo di killers. Gli impiegati vengono tutti uccisi. Scampa casualmente solo uno (nome in codice Condor) che fugge per evitare di essere anche lui accoppato. Nella fuga viene a sapere che dietro il massacro c'erano altri esponenti della CIa che volevano mettere a tacere le voci su un'operazione in Sudamerica. PERCHE' VEDERLO Perché a distanza di 50 anni rimane uno dei grandi film di spionaggio americani. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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I 3 giorni del condor.

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