Un'inchiesta del New York Times svela come atleti di lunga carriera utilizzino dati, tecnologie avanzate e interventi chirurgici per mantenere le performance nel tempo. Si parla di analisi genetiche, diete personalizzate e procedure mediche che aiutano a contrastare i segni dell'invecchiamento. Questi metodi vengono applicati per prolungare la carriera sportiva e preservare la forma fisica, anche a età avanzata, senza perdere efficienza o velocità.

Wade Boggs, terza base nella Hall of Fame del baseball, beveva birra in aereo. Settantatré birre in un volo da Boston a Los Angeles nel 1994, a metà dei trent'anni, mentre batteva diversi record. Oggi, sugli stessi voli, racconta il New York Times in un reportage, gli atleti professionisti bevono invece succo di amarena per la melatonina, indossano maniche di compressione su entrambe le gambe per stimolare il drenaggio linfatico e portano sensori alle orecchie che misurano il recupero cerebrale. È lì, in quella differenza, che si spiega la longevità sportiva degli atleti, rispetto al passato. Nick Folk, 41 anni, kicker degli Atlanta Falcons, è reduce dalle tre stagioni più precise di una carriera durata diciotto anni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - I segreti della longevità atletica: dati, tecnologia e chirurgia dietro i campioni che non invecchiano

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