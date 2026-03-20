La nuova era della chirurgia protesica | tecnologia empatia e percorsi olistici

La chirurgia protesica di anca e ginocchio sta attraversando un cambiamento significativo grazie all’introduzione di nuove tecnologie e approcci più completi. Oltre alle procedure chirurgiche, si presta attenzione anche al percorso di cura del paziente, che include aspetti di empatia e trattamenti olistici. Questa trasformazione coinvolge medici, tecnici e pazienti in un processo di evoluzione continua.

La chirurgia protesica dell’anca e del ginocchio sta vivendo una vera rivoluzione, che coinvolge non solo le tecniche operatorie, ma l’intero percorso di cura del paziente. Accanto alla diffusione delle metodiche mini-invasive, sempre meno traumatiche e più precise, sta emergendo un modello di preparazione e assistenza centrato sulla persona nella sua globalità. Un cambiamento culturale profondo, che sta producendo risultati concreti: recuperi più rapidi, ricoveri più brevi e un livello di soddisfazione significativamente più elevato. “Il cuore di questo nuovo approccio è la preparazione olistica pre-operatoria – commenta il dottor Vittore... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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