Quattro migranti sono stati bruciati vivi in un’auto dai caporali, che avevano tentato di impedirne il pagamento di 5 euro e di ottenere contratti regolari. L’incendio è avvenuto su una piazzola di un distributore lungo la strada Jonica. I corpi sono stati trovati carbonizzati all’interno del veicolo. La polizia indaga per chiarire le modalità dell’attacco e i responsabili.

Cosenza – Una strage che va riscritta. Uscita dalla nebbia dello choc, la morte dei quattro migranti chiusi in un minivan sulla piazzola di un distributore di benzina lungo la strada Jonica, appare ancora più feroce e crudele. È il racconto di un sopravvissuto a permettere agli inquirenti di chiudere il cerchio e fermare due pakistani. https:www.quotidiano.netcronacabraccianti-bruciati-vivi-ad-amendolara-fermati-due-pachistani-djpslgak È lui, sfuggito alla sorte terribile toccata ai suoi compagni di lavoro, a incollare i ‘frame’ di una sequenza, in cui sfruttamento e caporalato sono preludio di sopraffazione e morte. “Ho visto l’orrore, ho pensato di morire”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - I braccianti bruciati vivi in auto dai caporali per 5 euro: “Non volevano pagare il ‘pizzo’ sul viaggio e chiedevano contratti regolari”

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