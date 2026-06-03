I paesi europei potranno aumentare i fondi per l’energia, ma non nella misura richiesta dall’Italia. La proposta di maggior flessibilità per finanziare misure di emergenza è stata respinta. La decisione è stata presa durante una riunione tra i ministri dell’Unione Europea, senza approvare l’aumento richiesto dall’Italia. La discussione si è concentrata sui limiti di spesa e sulla gestione dei fondi destinati alle misure di emergenza energetica.

Giorgia Meloni avrebbe voluto più flessibilità per finanziare le misure di emergenza dovute alla guerra in Medio Oriente La Commissione Europea ha annunciato la possibilità per tutti gli stati membri di spendere lo 0,3 per cento all’anno del loro Prodotto Interno Lordo in investimenti nel settore energetico, senza che questi vengano conteggiati nei vincoli di bilancio europei. Deve ancora essere ancora approvata dal Consiglio dell’Unione Europea, ma non ci sono dubbi sul fatto che succeda ed è una deroga molto rilevante, decisa in un momento in cui i paesi europei devono ridurre la vulnerabilità del settore energetico alle crisi nel mondo, come quella causata attualmente dalla guerra in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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© Ilpost.it - I paesi europei potranno spendere di più per l’energia, ma non come chiedeva l’Italia

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