Molti Paesi europei ce l' hanno richiesto Ma l' accordo sul Cpr vale solo per l' Italia

Molti Paesi europei hanno chiesto l’adozione di un accordo sul CPR, ma al momento l’intesa riguarda esclusivamente l’Italia. La visita nello studio del primo ministro ha comportato controlli approfonditi, con la consegna di cellulari, orologi e altri oggetti personali. Dopo aver attraversato corridoi silenziosi, si è entrati in un ambiente riservato, caratterizzato da un’atmosfera di massima riservatezza.

Entrare nello studio di Edi Rama è un colpo di scena. Dopo aver subito controlli rigorosissimi, lasciato il cellulare, l'orologio e qualsiasi altro oggetto, attraversi corridoi dove regna un silenzio claustrale. Si apre la porta e lo scenario cambia all'improvviso. Sulle pareti macchie di rosso, arancione, giallo, verde, blu, viola e rosa si inseguono in forme irregolari, senza gerarchie ma con un'armonia gioiosa. E subito un'altra sorpresa. Una figura imponente, fisico da ex cestista, polo e pantaloni neri, sneakers bianche: per un attimo ti senti in soggezione, ma il suo sguardo sorridente ti mette a tuo agio. Ti rilassi e l'occhio cade prima su un appendiabito pieno di cravatte coloratissime, da autore, poi sulla scrivania affollata di pennarelli e gessetti.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Molti Paesi europei ce l'hanno richiesto. Ma l'accordo sul Cpr vale solo per l'Italia" Notizie correlate Carburanti in aumento, ma l’Italia tiene botta sui rincari rispetto ad altri paesi europeiL’instabilità internazionale legata al conflitto in Iran ha innescato un’impennata dei prezzi dei carburanti: un’analisi condotta da Facile. Leggi anche: Pallamano: l’Italia lotta nelle qualificazioni agli Europei 2026, ma si inchina ai Paesi Bassi Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Rutte: Comprendo che Trump sia deluso dagli alleati, ma c’è stata collaborazione dalla maggioranza; Elezioni in Ungheria, il sud est europeo col fiato sospeso; Affitti in forte rialzo in Europa: dove sono aumentati di più nel 2025; Auto elettriche: quali Paesi europei offrono più incentivi nel 2026. Quali Paesi europei saranno i più ricchi nel 2030?Le previsioni del FMI indicano che entro il 2030 il PIL pro capite in euro aumenterà sensibilmente in tutta Europa, ma le classifiche in termini di potere d’acquisto cambieranno di poco. View on euron ... msn.com Auto elettriche: quali Paesi europei offrono più incentivi nel 2026Le vendite di auto 100% elettriche sono in aumento in Europa e gli analisti prevedono che il trend proseguirà: il caro benzina, legato alla guerra in Iran, spinge molti consumatori ad abbandonare i ve ... msn.com In Finlandia il concetto di lavoro è molto diverso da quello a cui molti Paesi sono abituati. L’obiettivo non è restare più ore in ufficio, ma vivere meglio e lavorare con maggiore qualità. Qui il benessere delle persone viene considerato una parte fondamentale d - facebook.com facebook