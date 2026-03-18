Carburanti in aumento ma l’Italia tiene botta sui rincari rispetto ad altri paesi europei

Da ilfattoquotidiano.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’aumento dei prezzi dei carburanti nel paese è legato all’instabilità internazionale causata dal conflitto in Iran. Secondo un’analisi di Facile, l’Italia sta resistendo meglio rispetto ad altri paesi europei, anche se i rincari sono comunque evidenti. I prezzi alla pompa sono saliti negli ultimi tempi, ma il paese si mantiene più stabile rispetto a molte altre nazioni del continente.

L’instabilità internazionale legata al conflitto in Iran ha innescato un’impennata dei prezzi dei carburanti: un’analisi condotta da Facile.it, basata sugli ultimi dati della Commissione Europea aggiornati al 9 marzo 2026 (e confrontati con le rilevazioni del 23 febbraio), rivela che l’ Italia, pur soffrendo l’attuale congiuntura, ha registrato aumenti percentualmente inferiori rispetto a molti Paesi dell’Eurozona. Nel Bel Paese, il rincaro della benzina si è attestato al 5,5%, un valore che colloca la nostra nazione al dodicesimo posto della classifica europea dei rincari percentuali. Mentre per il diesel l’incremento è stato del 9,8%, posizionandoci al quattordicesimo posto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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