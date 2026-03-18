L’aumento dei prezzi dei carburanti nel paese è legato all’instabilità internazionale causata dal conflitto in Iran. Secondo un’analisi di Facile, l’Italia sta resistendo meglio rispetto ad altri paesi europei, anche se i rincari sono comunque evidenti. I prezzi alla pompa sono saliti negli ultimi tempi, ma il paese si mantiene più stabile rispetto a molte altre nazioni del continente.

L’instabilità internazionale legata al conflitto in Iran ha innescato un’impennata dei prezzi dei carburanti: un’analisi condotta da Facile.it, basata sugli ultimi dati della Commissione Europea aggiornati al 9 marzo 2026 (e confrontati con le rilevazioni del 23 febbraio), rivela che l’ Italia, pur soffrendo l’attuale congiuntura, ha registrato aumenti percentualmente inferiori rispetto a molti Paesi dell’Eurozona. Nel Bel Paese, il rincaro della benzina si è attestato al 5,5%, un valore che colloca la nostra nazione al dodicesimo posto della classifica europea dei rincari percentuali. Mentre per il diesel l’incremento è stato del 9,8%, posizionandoci al quattordicesimo posto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Carburanti in aumento, ma l’Italia tiene botta sui rincari rispetto ad altri paesi europei

Articoli correlati

Caro vita, Forlì-Cesena tiene botta: inflazione ai minimi e rincari dimezzati rispetto ad altre città romagnoleIn una classifica composta da 78 città, Forlì-Cesena si posiziona al 58esimo posto, 30 posti più in basso rispetto alla media nazionale, con...

Energia, Guidesi: «L'Italia paga di più rispetto ad altri Paesi»L'assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lombardia: «Va calmierato il costo energetico che ha un problema interno a livello europeo».

Approfondimenti e contenuti su Carburanti in aumento ma l'Italia tiene...

Temi più discussi: È sempre allarme prezzi carburanti ma accise mobili più lontane; Caro Carburanti: rallenta ma non si ferma la corsa dei prezzi per diesel e benzina. Le tariffe; Carburanti, rallenta ma non si ferma corsa dei prezzi per diesel e benzina; Nuovi aumenti dei prezzi dei carburanti nonostante il calo del petrolio: diesel sopra i 2 euro al litro.

Prezzo benzina e diesel in aumento: siti e app per trovare i distributori più convenientiLeggi su Sky TG24 l'articolo Prezzo benzina e diesel in aumento: siti e app per trovare i distributori più convenienti ... tg24.sky.it

Carburanti ancora in aumento, i prezzi medi rilevati dal MASE: il gasolio supera i 2 euro al litroI nuovi dati del Ministero dell’Ambiente mostrano rincari diffusi su quasi tutti i combustibili. I prezzi risentono delle tensioni legate alla guerra in Medio Oriente ... dmove.it

Il governo studia un bonus carburanti per limitare l’impatto dei rincari sull’energia Si valutando anche sgravi fiscali per le aziende più esposte alla crisi - facebook.com facebook

#Schlein: "Questa guerra illegale sta già costando 17 milioni in più al giorno agli italiani solo di carburanti e 10 milioni entrano in più nelle casse dello Stato". x.com