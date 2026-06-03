i newyorkesi pensano quasi solo a una cosa

I tifosi di New York sono concentrati sulle finali di NBA dei New York Knicks, che questa notte si svolgono per la prima volta in assoluto. La squadra affronta la fase decisiva del campionato e l’attenzione della città è tutta rivolta a questo evento. La partita rappresenta un momento storico per la franchigia, con i supporter che seguono con entusiasmo e aspettativa l’esito della sfida.

Martedì alcuni dipendenti della Metropolitan Transportation Authority (MTA), l’azienda di trasporto pubblico di New York, hanno dipinto l’ingresso della fermata 34th Street–Penn di blu e arancione. Sono i colori della squadra di basket più longeva e seguita della città, i New York Knicks, che stanotte giocheranno la prima partita delle finali NBA contro i San Antonio Spurs. Le prime due partite (le finali NBA si giocano al meglio di 7 partite: vince chi arriva prima a quattro) si giocheranno a San Antonio; la prima partita al Madison Square Garden, il palazzetto che ospita le partite casalinghe dei Knicks e che si trova proprio sopra la stazione 34th Street–Penn, sarà invece il 9 giugno. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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