In un intervento pubblico, l'ex premier ha dichiarato che “conta solo una cosa”, facendo riferimento alla necessità di rivedere le alleanze nel centrosinistra. La sua dichiarazione ha attirato l'attenzione sui possibili cambiamenti nelle relazioni tra i partiti di quella coalizione, aprendo di fatto a una discussione con le forze centriste. La mossa ha provocato reazioni e ha portato a riflettere sugli equilibri politici attuali, creando nuove dinamiche nel panorama politico italiano.

Giuseppe Conte torna a parlare degli equilibri del centrosinistra e apre, almeno sul piano politico, a un possibile dialogo con le forze centriste. Il leader del Movimento 5 Stelle, intervenendo a margine del meeting “Nova – Parola all’Italia” in corso a Roma, ha chiarito che il M5s non intende chiudersi a nuove alleanze, ma pone una condizione precisa: la centralità del programma e degli interessi dei cittadini. Secondo Conte, infatti, il vero discrimine non sarebbe l’etichetta politica degli interlocutori, ma la capacità di costruire un progetto condiviso che metta al centro la qualità della vita degli italiani e non gli interessi delle élite economiche e finanziarie. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Conta solo una cosa”. La mossa di Conte rompe gli equilibri nel centrosinistra: cosa succede

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