Vogliamo Malagò a capo della Figc quasi tutti i presidenti di Serie A hanno scelto | Lotito resta solo Cosa succede adesso

La maggior parte dei presidenti delle squadre di Serie A si è schierata a favore di Giovanni Malagò come nuovo presidente della FIGC, lasciando Claudio Lotito come unico voto contrario. La proposta di eleggere l’ex presidente del CONI al ruolo di vertice del calcio italiano ha incontrato il consenso di quasi tutti, fatta eccezione per due club, tra cui il Verona e la Lazio. Ora si attende la decisione ufficiale e le eventuali fasi successive.

Quasi tutta la Serie A vorrebbe Giovanni Malagò come nuovo presidente della Figc. Contrari l’idea di eleggere l’ex presidente del Coni al ruolo lasciato vacante da Gabriele Gravina sono stati solo due club della massima serie: il Verona e la Lazio, cioè Claudio Lotito. Il nome di Malagò è stato indicato da 18 club su 20 durante l’assemblea della Lega calcio. Perché Lazio e Verona non appoggiano Malagò. Lazio e Verona non hanno votato formalmente contro, considerando che non c’è stata alcuna votazione per presentare la candidatura, ma non hanno firmato a favore di Malagò. La posizione di Lazio e Verona non riguarderebbe né il programma né la figura (Malagò nello specifico), quanto piuttosto il metodo normativo che regola l’intero sistema sportivo e calcistico, fondato su una legge del 1981, quella sul professionismo.🔗 Leggi su Open.online

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