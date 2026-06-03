In Riviera romagnola si segnalano stabilimenti con aperitivi rock, atmosfere arabeggianti e zone vip in spiaggia. La stagione estiva porta visitatori desiderosi di brevi fughe, anche solo per ammirare un tramonto, gustare uno spiedino e sorseggiare un calice. Le località balneari offrono diverse opzioni per trascorrere qualche ora in relax, tra musica, ambientazioni particolari e aree esclusive sulla battigia. La voglia di vacanza si fa sentire con più intensità in questo periodo.

E’ ufficialmente arrivato quel momento dell’anno in cui affiora in noi la voglia di piccole fughe verso la Riviera, anche solo di mezza giornata, o magari per guardare un tramonto e mangiare uno spiedino, con un calice che ammorbidisce il cuore. Con le temperature già sopra i 30 gradi nei giorni scorsi, arriva puntuale anche la guida che ci orienterà facilmente verso un bagno, anzi, meglio, stabilimento balneare, dove conquistare un po’ di altrove e ricaricarci in attesa delle ferie vere. Ecco, tratti dai 300 indirizzi della “ Guida ai migliori Beach Club d’Italia ” (Morellini) di Andrea Guolo e Tiziana Di Masi, alcuni beach club da segnarsi e provare nella nostra regione all’insegna del claim “Rilassati, sei in Romagna”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I migliori stabilimenti della Riviera romagnola: aperitivi rock, atmosfere arabeggianti, zone vip in spiaggia

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