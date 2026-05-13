Riviera | 82 spiagge ok ma piogge bloccano 4 zone della costa

Nella riviera, 82 spiagge sono state considerate sicure per il bagno, ma le recenti piogge hanno portato al divieto di balneazione in quattro zone della costa. Le autorità hanno rilevato il superamento dei limiti batterici in queste aree a causa delle precipitazioni intense, che hanno provocato il dilavamento delle acque e l'inquinamento delle spiagge interessate. Le località interessate sono state immediatamente interdette alle attività balneari fino a nuovo avviso.

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? Punti chiave Quali sono le quattro località dove è vietato fare il bagno?. Perché le piogge hanno causato il superamento dei limiti batterici?. Dove si trovano esattamente i punti critici tra Rimini e Cattolica?. Quando verranno revocate le ordinanze comunali per i bagnanti?.? In Breve 82 punti su 100 campionati Arpae risultano conformi ai parametri di balneazione.. Superamento Escherichia coli e enterococchi a Gatteo, Savignano, Bellaria e Cattolica.. Sindaci emetteranno ordinanze di divieto per le zone colpite dalle piogge.. Nuovi campionamenti periodici verificheranno il rientro dei parametri nelle aree critiche.. L’analisi pre-stagionale di Arpae sull’11 maggio rivela che 82 punti di balneazione della Riviera rispettano i parametri, ma scattano i primi divieti per 4 località a causa delle recenti piogge.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Riviera: 82 spiagge ok, ma piogge bloccano 4 zone della costa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Salerno, mare vietato: stop ai bagni in 7 zone della costa? Cosa sapere Il commissario Panico vieta la balneazione in sette zone della costa di Salerno. Turismo | Costa degli Etruschi, boom di presenze ma collegamenti insufficienti: l’allarme dal G20 Spiagge di BibbonaÈ partita a Bibbona la prima giornata di lavori del G20 Spiagge, il network che riunisce alcune delle principali destinazioni balneari italiane, tra...