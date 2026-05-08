Villa Mussolini ospita Generazione Riviera | il racconto corale della memoria romagnola

A Villa Mussolini è stata inaugurata una mostra intitolata “Generazione Riviera” che raccoglie testimonianze e immagini legate alla storia della Riviera Romagnola. L’esposizione si svolge in parallelo a una retrospettiva dedicata a un noto fotografo internazionale. La manifestazione presenta un percorso partecipativo che coinvolge i visitatori nel racconto collettivo della memoria locale. L’evento rimarrà aperto al pubblico per un certo periodo.

Parallelamente alla prestigiosa retrospettiva dedicata a Bruno Barbey, Villa Mussolini ha aperto le porte di un percorso espositivo partecipativo che celebra l’identità profonda della Riviera Romagnola.Situato al piano terra della villa, il progetto Generazione Riviera si propone come un’opera.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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