I maratoneti della lettura | sei libri la settimana

Da cms.ilmanifesto.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La libreria Le Furet du Nord, situata a Lille, potrebbe chiudere le sue porte. Fondata negli anni Novanta, si vantava di essere la più grande libreria del mondo. Chi visita il suo negozio trova spesso clienti che leggono intensamente, con alcuni che arrivano a leggere sei libri in una settimana. La chiusura metterebbe fine a un punto di riferimento per gli appassionati di libri nella regione.

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Forse chiuderà a Lille quella che negli anni Novanta si vantava di essere la più grande libreria del mondo, Le furet du Nord, e chiunque sia capitato nella sua sede. il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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