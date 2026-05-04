Nel mese dedicato alla lettura, le scuole di Carmignano riceveranno 115 nuovi libri. La distribuzione fa parte di un progetto che coinvolge diverse associazioni e enti locali, con l’obiettivo di incentivare la lettura tra gli studenti. Durante il periodo, sarà organizzata una sfida tra le classi con premi e gadget letterari per chi partecipa attivamente. La collaborazione tra le scuole e i partner è stata fondamentale per realizzare questa iniziativa.

? Cosa scoprirai Come funzionerà la sfida per ottenere il gadget letterario?. Chi sono i partner che hanno reso possibile questa iniziativa?. Quali attività creative attendono i ragazzi tra i 9 e i 13 anni?. Perché la distribuzione dei libri è solo l'inizio di un percorso?.? In Breve Kit librari consegnati alle scuole Nazario Sauro, Quinto Martini, Bogardo Buricchi e Il Pontormo.. L'assessore Monni sottolinea il valore educativo della sinergia con la libreria Le Storie della Mippa.. Festa del Libro prevista dal 15 al 17 maggio per lanciare i nuovi progetti.. Sfida Passaporto del lettore con scadenza premi fissata per il 12 settembre.. A Seano sono stati consegnati 115 nuovi volumi alle scuole locali per dare il via al mese dedicato alla lettura che coinvolgerà l’intera comunità di Carmignano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Carmignano: 115 nuovi libri nelle scuole per il mese della lettura

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