La guida completa alla monumentale saga Black Library: tutti i romanzi dell’Eresia di Horus, gli autori, i titoli pubblicati in Italia e le recensioni di NerdPool. Se c’è una saga capace di trasformare il background di Warhammer 40.000 in una vera epopea tragica, militare e mitologica, quella è senza dubbio The Horus Heresy. Prima di entrare nell’elenco dei libri, vale la pena chiarire perché The Horus Heresy è così centrale per chi ama Warhammer. L’Eresia di Horus è ambientata circa diecimila anni prima del Warhammer 40.000 “classico”, durante il cosiddetto 30° millennio. L’Imperatore dell’Umanità ha quasi completato la Grande Crociata, le Legioni degli Space Marine hanno riconquistato migliaia di mondi e i Primarchi guidano eserciti praticamente invincibili. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - The Horus Heresy: ordine di lettura, libri, autori e titoli italiani della saga Warhammer 40.000

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Horus Heresy Reading List By An Australian - Warhammer Lore

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