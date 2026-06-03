I grandi club giovanili si sfidano a Novarello per il Memorial Udovicich

Da novaratoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Torino ha vinto la nuova edizione del torneo nazionale di calcio giovanile “Memorial Nini Udovicich”, disputato il 30 e 31 maggio al centro sportivo Novarello. La competizione ha visto la partecipazione di diversi club giovanili, con partite svoltesi nel fine settimana. La manifestazione si è svolta su più campi e ha coinvolto squadre di varie regioni. La finale si è conclusa con la vittoria del Torino, che si è aggiudicato il trofeo.

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Ha vinto il Torino la nuova edizione del torneo nazionale di calcio giovanile “Memorial Nini Udovicich”, che si è tenuto il 30 e 31 maggio al centro sportivo Novarello. La manifestazione, riservata alla categoria 2017, si è conclusa con il Como al secondo posto, seguito dal Milan e dalla. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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