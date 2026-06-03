I grandi club giovanili si sfidano a Novarello per il Memorial Udovicich

Notizia in breve

Il Torino ha vinto la nuova edizione del torneo nazionale di calcio giovanile “Memorial Nini Udovicich”, disputato il 30 e 31 maggio al centro sportivo Novarello. La competizione ha visto la partecipazione di diversi club giovanili, con partite svoltesi nel fine settimana. La manifestazione si è svolta su più campi e ha coinvolto squadre di varie regioni. La finale si è conclusa con la vittoria del Torino, che si è aggiudicato il trofeo.