I grandi club giovanili si sfidano a Novarello per il Memorial Udovicich
Il Torino ha vinto la nuova edizione del torneo nazionale di calcio giovanile “Memorial Nini Udovicich”, disputato il 30 e 31 maggio al centro sportivo Novarello. La competizione ha visto la partecipazione di diversi club giovanili, con partite svoltesi nel fine settimana. La manifestazione si è svolta su più campi e ha coinvolto squadre di varie regioni. La finale si è conclusa con la vittoria del Torino, che si è aggiudicato il trofeo.
Ha vinto il Torino la nuova edizione del torneo nazionale di calcio giovanile “Memorial Nini Udovicich”, che si è tenuto il 30 e 31 maggio al centro sportivo Novarello. La manifestazione, riservata alla categoria 2017, si è conclusa con il Como al secondo posto, seguito dal Milan e dalla. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Notizie e thread social correlati
Oggi pomeriggio a Quattro Castella si sfidano le giovani leve. C’è il Memorial GualerziOggi pomeriggio a Quattro Castella si svolge il 4° Memorial Amos e Remo Gualerzi, una gara riservata alle categorie giovanili.
Tradizione e solidarietà: presentati i memorial giovanili “Fiorentini-Simonetti-D’Angelo”Dal 28 al 31 maggio a Cascina si svolgeranno i memorial giovanili “Fiorentini-Simonetti-D’Angelo”, un torneo di calcio dedicato alle giovani promesse...
I grandi club giovanili si sfidano a Novarello per il Memorial UdovicichAl centro sportivo vince il Torino davanti a Como, Milan e Fiorentina. Un campo della struttura sarà intitolato a Tito De Rosa ... novaratoday.it
Novara ricorda Udovicich: presentato il primo memorial dedicato alla leggenda azzurraNovara celebra la memoria di Giovanni Nini Udovicich, giocatore simbolo che ha indossato la maglia azzurra dal 1958 al 1976, collezionando il record di 516 presenze con il club tra Serie B e Serie C ... lavocedinovara.com