Dal 28 al 31 maggio a Cascina si svolgeranno i memorial giovanili “Fiorentini-Simonetti-D’Angelo”, un torneo di calcio dedicato alle giovani promesse del territorio. L’evento, giunto alla sua nuova edizione, coinvolge squadre provenienti da diverse zone e rappresenta un momento di incontro tra sport, ricordo e solidarietà. La manifestazione si svolge nel rispetto delle tradizioni sportive locali e mira a sensibilizzare i partecipanti e il pubblico su tematiche sociali legate alla solidarietà.

Cascina (PI), 21 maggio 2026 – Torna dal 28 al 31 maggio il grande calcio giovanile sul territorio cascinese con la nuova edizione dei tre 'Memorial Simonetti-Fiorentini-D'Angelo', un evento che unisce sport, memoria e solidarietà. Le manifestazioni, dedicate alle categorie Esordienti A e B e Giovanissimi, sono state presentate ufficialmente alla presenza del sindaco di Cascina Michelangelo Betti, e dell'assessora allo sport Francesca Mori. Il fitto calendario vedrà scendere in campo circa 350 ragazzi per un totale di 39 partite in tre giorni e mezzo. Gli incontri si disputeranno tra lo Stadio Redini di Cascina, il sussidiario 'Campo Fiorentini' e gli impianti della Bellaria a Pontedera, per poi culminare nelle tre finalissime sul manto del 'Redini'. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tradizione e solidarietà: presentati i memorial giovanili “Fiorentini-Simonetti-D’Angelo”

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