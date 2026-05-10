Oggi pomeriggio a Quattro Castella si svolge il 4° Memorial Amos e Remo Gualerzi, una gara riservata alle categorie giovanili. La competizione, che si tiene nel territorio, è anche la terza tappa del Mini Giro Reggiano e la quinta edizione del Gran Premio Quattro Castella. La corsa coinvolge diverse squadre e atleti giovani, pronti a confrontarsi sulla strada.

Appuntamento oggi a Quattro Castella per il 4° Memorial Amos e Remo Gualerzi, competizione riservata alle categorie giovanili, valevole anche come 3ª tappa del Mini Giro Reggiano e 5° GP Quattro Castella. Manifestazione organizzata dalla Ciclistica Cavriago in memoria dei fratelli Gualerzi, sempre molto attivi nell’allestimento di eventi sportivi. In modo particolare Amos che ha organizzato gare amatoriali sia nella nostra provincia sia nelle vicine Parma e Modena. Sono circa duecento gli iscritti con la presenza di team della nostra regione (14), della Lombardia (2) Toscana e Liguria (1). Le gare, suddivise nelle varie categorie, maschili e femminili, si disputano su un circuito interno di 1,380 km.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Oggi pomeriggio a Quattro Castella si sfidano le giovani leve. C’è il Memorial Gualerzi

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