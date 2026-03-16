Durante la cerimonia degli Academy Awards 2026 sono state annunciate le sette case di moda che hanno vestito i protagonisti della serata, tra cui Chanel, Dior e Louis Vuitton. I premi sono stati consegnati a attori, attrici, registi, sceneggiatori e tecnici, che hanno ricevuto riconoscimenti per le loro performance e contributi nel settore cinematografico. La serata ha visto anche la partecipazione di molte altre personalità e stilisti.

Eppure, non di soli volti noti del grande schermo è fatta la notte degli attesi premi. Anche la moda, qui, ha giocato il suo ruolo chiave, portando in scena, anzi, sotto i riflettori del Dolby Theatre di Los Angeles una carrellata di abiti da sogno, molti dei quali, secondo noi, destinati a diventare memorabili. Insomma, di quelli di cui ci ricorderemo anche tra molti, moltissimi, anni. Non si contano le griffe che sono state chiamate a cucire su misura l'outfit perfetto per ogni singola stella del firmamento hollywoodiano che ha calcato il palco, eppure, tra queste ne abbiamo individuate sette che, più di tutte, hanno vestito un maggior numero di star, tra le più rinomate e influenti, comprese coloro che si sono aggiudicate la celebre statuetta. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - And the Oscar goes to… Chanel, Dior, Louis Vuitton & Co.: ecco le magnifiche sette griffe che hanno vinto nella notte degli Academy Awards

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