Chiasiellis Festintenda 2026 | al via la 42esima edizione riflettori puntati sul Reggae & Love Festival

Nel fine settimana del 30 e 31 maggio, l’area di via Ferraria ospiterà la 42esima edizione di Festintenda a Chiasiellis. La manifestazione si concentrerà sul Reggae & Love Festival, con artisti come Africa Unite e General Levy che si esibiranno sui palchi allestiti. L’evento prevede spettacoli musicali e momenti di intrattenimento dedicati a questa musica. La rassegna si svolgerà in due giorni consecutivi e coinvolgerà gli appassionati di generi musicali in levare.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui