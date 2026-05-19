Chiasiellis Festintenda 2026 | al via la 42esima edizione riflettori puntati sul Reggae & Love Festival

Da udinetoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel fine settimana del 30 e 31 maggio, l’area di via Ferraria ospiterà la 42esima edizione di Festintenda a Chiasiellis. La manifestazione si concentrerà sul Reggae & Love Festival, con artisti come Africa Unite e General Levy che si esibiranno sui palchi allestiti. L’evento prevede spettacoli musicali e momenti di intrattenimento dedicati a questa musica. La rassegna si svolgerà in due giorni consecutivi e coinvolgerà gli appassionati di generi musicali in levare.

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Il weekend del 30 e 31 maggio riapre l'area di via Ferraria nel segno dei ritmi in levare con Africa Unite e General Levy. Un servizio per la comunità che quest’anno riesce anche ad unire Friuli e Sardegna. Tutto pronto a Mortegliano per l'inaugurazione della 42esima edizione di Festintenda, la. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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