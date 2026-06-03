I gol al Barça la poker face l' esultanza | Dumfries in 5 momenti iconici

Notizia in breve

Dumfries ha segnato cinque gol contro il Barcellona, mostrando diverse espressioni e gesti di esultanza. L'olandese, dopo aver vinto otto trofei con l’Inter in cinque stagioni e segnato 27 reti, sta per trasferirsi al Real Madrid per 20 milioni di euro. La sua partenza è stata annunciata, senza ulteriori dettagli sui motivi del trasferimento. Il giocatore lascia la squadra dopo aver contribuito a numerosi successi durante il suo periodo in nerazzurro.