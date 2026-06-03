I gol al Barça la poker face l' esultanza | Dumfries in 5 momenti iconici
Dumfries ha segnato cinque gol contro il Barcellona, mostrando diverse espressioni e gesti di esultanza. L'olandese, dopo aver vinto otto trofei con l’Inter in cinque stagioni e segnato 27 reti, sta per trasferirsi al Real Madrid per 20 milioni di euro. La sua partenza è stata annunciata, senza ulteriori dettagli sui motivi del trasferimento. Il giocatore lascia la squadra dopo aver contribuito a numerosi successi durante il suo periodo in nerazzurro.
In olandese ci sono vari modi per dire addio. Il più comune è "Vaarwel", simile all'inglese "farewell", usato quando ci si separa per sempre. Denzel Dumfries lascerà l'Inter dopo cinque anni, otto trofei, 27 gol e una serie di momenti iconici entrati dritti nell'interismo. Superluo interrogarsi sulle sue migliori partite: la doppia sfida col Barcellona in semifinale di Champions. Due gol all'andata, l'assist al ritorno per San Francesco Acerbi, planato in area come un falco all'ultimo secondo utile. Dumfries è stato questo. Ripercorriamo alcuni dei suoi momenti più iconici. Dumfries è stranoto per il suo volto quasi sempre ingrugnito, arrabbiato, quasi minaccioso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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