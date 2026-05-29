Poker Face | la serie mistery con Natasha Lyonne arriva oggi su Sky
La serie mystery con Natasha Lyonne debutta oggi su Sky. La protagonista, una cameriera dotata di un talento speciale, si trova coinvolta in un viaggio che la porta a risolvere diversi crimini. La narrazione si concentra sulle sue indagini e sui misteri che affronta, senza elementi di fantasia o invenzioni. La serie si sviluppa attraverso episodi che mostrano le sue capacità di analisi e deduzione, mantenendo un tono realistico e diretto.
Debutta oggi su Sky la serie Poker Face, diretta e scritta da Rian Johnson (Star Wars e due capitoli della saga di Knives Out), prodotta da T-Street, MRC Television e Animal Pictures, con protagonista la candidata agli Emmy e ai Golden Globe Natasha Lyonne. Scopriamo tutti i dettagli di questo attesissimo mystery crime on the road, composto da 10 episodi, che arriva finalmente in Italia (negli USA è stata trasmessa nel 2023) in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW a partire da oggi, 29 maggio. Un appuntamento imperdibile per gli amanti del giallo classico rivisitato in chiave moderna e ironica. Al centro della storia c'è Charlie Cale, una donna con un dono straordinario e potenzialmente pericoloso: l'innata capacità di capire immediatamente quando qualcuno sta mentendo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
POKER FACE Trailer Ufficiale Italiano (2026) Natasha Lyonne | Sky
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