La serie mystery con Natasha Lyonne debutta oggi su Sky. La protagonista, una cameriera dotata di un talento speciale, si trova coinvolta in un viaggio che la porta a risolvere diversi crimini. La narrazione si concentra sulle sue indagini e sui misteri che affronta, senza elementi di fantasia o invenzioni. La serie si sviluppa attraverso episodi che mostrano le sue capacità di analisi e deduzione, mantenendo un tono realistico e diretto.

Debutta oggi su Sky la serie Poker Face, diretta e scritta da Rian Johnson (Star Wars e due capitoli della saga di Knives Out), prodotta da T-Street, MRC Television e Animal Pictures, con protagonista la candidata agli Emmy e ai Golden Globe Natasha Lyonne. Scopriamo tutti i dettagli di questo attesissimo mystery crime on the road, composto da 10 episodi, che arriva finalmente in Italia (negli USA è stata trasmessa nel 2023) in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW a partire da oggi, 29 maggio. Un appuntamento imperdibile per gli amanti del giallo classico rivisitato in chiave moderna e ironica. Al centro della storia c'è Charlie Cale, una donna con un dono straordinario e potenzialmente pericoloso: l'innata capacità di capire immediatamente quando qualcuno sta mentendo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Poker Face: la serie mistery con Natasha Lyonne arriva oggi su Sky

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POKER FACE Trailer Ufficiale Italiano (2026) Natasha Lyonne | Sky

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