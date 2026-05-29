Poker Face recensione | Natasha Lyonne e il giallo al contrario di Rian Johnson

Una nuova serie tv, spin-off di Knives Out, è stata rilasciata. La protagonista, interpretata da Natasha Lyonne, svolge il ruolo di una detective che smaschera bugie e inganni. La narrazione si focalizza su un giallo che si svolge in modo opposto rispetto ai tradizionali. La trama esplora un caso complesso e si concentra sulla capacità della protagonista di smascherare le menzogne.

La serie spin-off di Knives Out ribalta l'whodunit e mette al centro un'infallibile rivelatrice di bugie. Peccato che l'autorialità sovrasti il gusto nello svelare l'assassino. Su Sky e NOW. "Il giallo è il nuovo nero". Un genere tornato di moda, lo avevamo già detto. Ed è tornato in auge tra cinema e tv soprattutto grazie a una saga che si è divertita a giocare, destrutturare e ricostruire gli archetipi del genere: Knives Out - Cena con delitto di Rian Johnson. Ecco che quindi il regista di Star Wars: Gli ultimi Jedi non poteva lasciarsi sfuggire l'occasione per creare una derivazione seriale: Poker Face, su Sky e in streaming su NOW, partendo però da un altro presupposto narrativo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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