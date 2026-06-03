I funghi dell' anima Oppicelli alla Moderna presenta il suo libro

Un nuovo libro pubblicato dalla casa editrice Oppicelli alla Moderna invita i lettori a riflettere sul legame tra funghi e identità. Attraverso pagine che esplorano il mondo dei funghi, si suggerisce di rallentare e di ascoltare il silenzio del sottobosco. L’opera propone un viaggio tra natura e introspezione, evidenziando come i funghi possano aiutare a comprendere il proprio ruolo nel mondo. La presentazione si è svolta in una libreria della città, con un pubblico interessato.

Un libro per capire come i funghi ci possono svelare il nostro posto nel mondo. Un invito a rallentare, a chinarsi e ad ascoltare, nel silenzio del sottobosco, il respiro profondo della terra. C’è un regno invisibile che respira sotto ai nostri piedi. Un mondo misterioso che agisce senza che ce. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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