Sabato 28 marzo alle ore 16:00, presso la Biblioteca Comunale “L. Cassese” di Atripalda, Cecilia Sala terrà una presentazione del suo nuovo libro intitolato “I figli dell’odio”. L’evento è aperto al pubblico e prevede l’intervento dell’autrice, che discuterà del suo ultimo volume. La presentazione si svolgerà nel rispetto degli orari stabiliti e senza l’intervento di altri relatori.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sabato 28 marzo, dalle ore 16:00, presso la Biblioteca Comunale “L. Cassese” di Atripalda, Cecilia Sala presenterà il suo ultimo volume “I figli dell’odio”. Classe 1995, Sala è autrice di reportage dall’estero, in particolare nei Paesi dell’America Latina e in Medio Oriente. Nel 2020 pubblica il podcast “Polvere”, contro inchiesta in otto puntate sul caso dell’omicidio di Marta Russo. In pochi mesi, complice il successo del podcast, l’inchiesta diviene un libro. Nel 2021 è inviata a Kabul e racconta la caduta dell’Afghanistan in mano ai talebani. Nel 2022 è la prima inviata italiana in Ucraina e racconta ogni giorno attraverso il podcast “Stories” di Chora Media la vita sotto le bombe e nel 2023 pubblica il reportage “L’incendio”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “I figli dell’odio”, Cecilia Sala presenta il suo libro ad Atripalda

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