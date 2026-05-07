La democrazia non esiste in natura Luciano Violante presenta il suo libro alla Sala Amici dell’arte

Venerdì 8 maggio alle 21, presso la Sala Amici dell’arte, si terrà la presentazione di un libro scritto da un noto ex parlamentare. L’evento si inserisce nella rassegna “Profezie per la pace” e vede l’autore discutere della sua opera intitolata “La democrazia non esiste in natura”. La serata si svolge in un contesto culturale dedicato all’arte e alla riflessione politica.

Venerdì 8 maggio alle 21 alla Sala Amici dell’arte, nell’ambito della mostra “Profezie per la pace”, Luciano Violante presenta il suo libro: ”La democrazia non esiste in natura”. La mostra rimane visitabile fino a domenica 10 maggio.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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