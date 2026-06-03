I Flaming Stars | una notte con Elvis Presley allo Stone Rose
Sabato 6 giugno, i Flaming Stars si esibiranno per la prima volta allo Stone Rose di San Vito di Negrar. La band tributo a Elvis Presley si esibirà in una serata dedicata al re del rock and roll. L’evento vedrà la presenza dei musicisti che ricreeranno le canzoni e lo stile di Elvis Presley dal vivo, offrendo un’esperienza musicale dedicata ai fan del cantante. L’esibizione avverrà nel locale di via Roma.
Sabato 6 Giugno saranno per la prima volta allo Stone Rose di San Vito di Negrar i Flaming Stars, una band tributo al grande Elvis Presley. Dopo una pausa riflessiva lontana dal panorama musicale veronese, Silvano Farina, frontman del gruppo, ha deciso di rimettersi in gioco con una nuova. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Flaming Star , Elvis Presley cover
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