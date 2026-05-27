paul mccartney ripercorre il primo e unico incontro con elvis presley

Notizia in breve

Nel 1965, i Beatles si recaricarono a Los Angeles e incontrarono Elvis Presley una sola volta. L'incontro avvenne presso la residenza del cantante, noto come il Re del Rock and Roll. McCartney ha raccontato in seguito di aver vissuto quell'evento come un momento unico e memorabile. Non ci sono stati altri incontri ufficiali tra i Beatles e Presley.