Paul McCartney ripercorre il primo e unico incontro con Elvis Presley
Nel 1965, i Beatles si recaricarono a Los Angeles e incontrarono Elvis Presley una sola volta. L'incontro avvenne presso la residenza del cantante, noto come il Re del Rock and Roll. McCartney ha raccontato in seguito di aver vissuto quell'evento come un momento unico e memorabile. Non ci sono stati altri incontri ufficiali tra i Beatles e Presley.
Paul McCartney con i Beatles hanno incontrato una sola volta Elvis Presley nel 1965, quando i Fab Fou r si recarono a Los Angeles nell’abitazione del Re Del Rock And Roll. In passato il leggendario musicista aveva dichiarato che la voce di A Little Less Conversation, era stata una delle principali fonti di ispirazione per l’album classico della band Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. Il bassista ha parlato dell’incontro organizzato dal giornalista di NME, Chris Hutchins durante la sua partecipazione al programma di BBC Radio 2, Tracks Of My Years, ripercorrendo le emozioni: “Era davvero fantastico. Era un ragazzo molto affascinante, ma in fondo lo sapevamo già. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
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Ritorni eccellenti e destini che si incrociano. Paul McCartney, Madonna, Deep Purple, Rolling Stones promettono un viaggio nel tempo e nel passato, con ancora tanta voglia di suonare e divertirsi facebook