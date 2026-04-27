The Janx allo Stone Rose
Giovedì 30 aprile, lo Stone Rose di S. Vito di Negrar ospiterà il trio veronese The Janx, noto per le sue esibizioni nella zona. La band proporrà un concerto di cover britpunkrock, con un’atmosfera che promette di essere vivace e coinvolgente. La serata servirà come anteprima al fine settimana lungo, offrendo musica dal vivo e intrattenimento ai presenti.
Sarà una serata “frizzante” quella di Giovedì 30 Aprile allo Stone Rose di S.Vito di Negrar.The Janx, trio veronese molto attivo nella zona, anticipa il weekend lungo con un live di cover britpunkrock assolutamente divertente. Davide moschini alla chitarra, Andrea Scamperle al basso e Andrea.🔗 Leggi su Veronasera.it
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