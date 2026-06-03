I due gruppi di lettura di Voglia di Leggere si incontrano per discutere del Premio Nobel Han Kang

Da parmatoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Due gruppi di lettura dell'associazione Voglia di Leggere si ritroveranno giovedì 4 giugno alle 18 al Bar del Parco Ex Eridania per discutere dell’opera di Han Kang, vincitrice del Premio Nobel. La stagione 2025-2026 si concluderà in questa occasione, che riunisce i partecipanti per confrontarsi sui libri scelti durante l’anno. L’associazione parmigiana promuove da anni incontri di lettura condivisa e dialogo culturale aperti alla cittadinanza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Si concluderà giovedì 4 giugno alle ore 18, presso lo spazio del Bar del Parco Ex Eridania, la stagione 2025-2026 di Voglia di Leggere, l'associazione parmigiana che da anni promuove la lettura condivisa e il confronto culturale attraverso gruppi di lettura aperti alla cittadinanza.L'ultimo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

8 Libri per risvegliare la voglia di leggere Finalmente è Primavera Book Tag all'aperto

Video 8 Libri per risvegliare la voglia di leggere Finalmente è Primavera Book Tag all'aperto

Notizie e thread social correlati

"La vegetariana" del premio Nobel Han Kang in scena al Bonci con l'attrice Daria DeflorianAl Teatro Bonci di Cesena, l’attrice, autrice e regista Daria Deflorian presenta per la prima volta in città lo spettacolo “La vegetariana”.

Leggi anche: LA SCATOLA DELLE LACRIME di Han Kang: recensione

Argomenti più discussi: Carlo Cresto-Dina e il manifesto del produttore originario; Il nuovo romanzo di Marco Atzeni Nina e Tonino è un altro successo: via alla ristampa e alla presentazione ufficiale; 'Chi non cena in coppia deve comunque ordinare per 2: non accettiamo clienti soli'. Polemica in un locale di Seoul; Dalla moto al microfono: Andrea Migno e la routine di allenamento di un pilota di MotoGp.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web