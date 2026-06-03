I due gruppi di lettura di Voglia di Leggere si incontrano per discutere del Premio Nobel Han Kang
Due gruppi di lettura dell'associazione Voglia di Leggere si ritroveranno giovedì 4 giugno alle 18 al Bar del Parco Ex Eridania per discutere dell’opera di Han Kang, vincitrice del Premio Nobel. La stagione 2025-2026 si concluderà in questa occasione, che riunisce i partecipanti per confrontarsi sui libri scelti durante l’anno. L’associazione parmigiana promuove da anni incontri di lettura condivisa e dialogo culturale aperti alla cittadinanza.
Si concluderà giovedì 4 giugno alle ore 18, presso lo spazio del Bar del Parco Ex Eridania, la stagione 2025-2026 di Voglia di Leggere, l'associazione parmigiana che da anni promuove la lettura condivisa e il confronto culturale attraverso gruppi di lettura aperti alla cittadinanza.L'ultimo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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Amministratori io esco dal gruppo poiché vi ho trovato gente che ha solo la voglia di offendere. Io mi sono difesa ma mi sono venute delle crisi emetiche a leggere quanta gente perfida esista al mondo. Gente sempre pronta ad aggredire e assolutamente maldi facebook
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