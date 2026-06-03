I due gruppi di lettura di Voglia di Leggere si incontrano per discutere del Premio Nobel Han Kang

Si concluderà giovedì 4 giugno alle ore 18, presso lo spazio del Bar del Parco Ex Eridania, la stagione 2025-2026 di Voglia di Leggere, l'associazione parmigiana che da anni promuove la lettura condivisa e il confronto culturale attraverso gruppi di lettura aperti alla cittadinanza.L'ultimo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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8 Libri per risvegliare la voglia di leggere Finalmente è Primavera Book Tag all'aperto

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