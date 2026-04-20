LA SCATOLA DELLE LACRIME di Han Kang | recensione

Se siete alla ricerca di un racconto delicato, visionario e che ricordi le atmosfere di Miyazaki, La scatola delle lacrime è ciò che fa per voi: edito Adelphi, con le meravigliose illustrazioni di Bomroya e la traduzione di Lia Iovenitti, racchiude tutto l’universo poetico di Han Kang. Trama. C’era una volta una bambina che viveva in un villaggio remoto fra le montagne. Come «due ciottoli sott’acqua», i suoi grandi occhi scuri erano sempre bagnati di pianto: bastava un’ombra, il soffio umido del vento poco prima della pioggia, un piccolo gesto o una melodia lontana a farle versare lacrime. Poi, un giorno, giunse al villaggio un uomo vestito di nero, con un grande cappello, una borsa scura e un minuscolo uccellino blu dalle piume lucenti.🔗 Leggi su Nerdpool.it

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IL NUOVO LIBRO DI HAN KANG: La scatola delle lacrime

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La scatola delle lacrime di Han Kang, il libro che che aiuta a non aver paura del doloreHan Kang ci insegna che il pianto non è debolezza. La scatola delle lacrime è una favola poetica che aiuta ad accettare il dolore e trasforma la fragilità in un dono. libreriamo.it

La vegetariana di HAn KAng Lo consiglio è molto delicato e poi la stessa realtà racconta da tre punti diversi ti lascia spazio a vedere oltre - facebook.com facebook

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