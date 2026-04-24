La vegetariana del premio Nobel Han Kang in scena al Bonci con l' attrice Daria Deflorian

Al Teatro Bonci di Cesena, l’attrice, autrice e regista Daria Deflorian presenta per la prima volta in città lo spettacolo “La vegetariana”. L’adattamento teatrale si basa sul romanzo della scrittrice sudcoreana Han Kang, vincitrice del premio Nobel. La rappresentazione si svolge nelle date di martedì 28 e mercoledì 29 aprile. La pièce ha già riscosso attenzione per la sua interpretazione e il suo racconto sul romanzo di Han Kang.

Per la prima volta a Cesena, l’attrice, autrice e regista Daria Deflorian porta sul palcoscenico del Teatro Bonci (martedì 28 e mercoledì 29 aprile) “La vegetariana”, adattamento teatrale del romanzo che ha fatto conoscere in Italia la scrittrice sudcoreana Han Kang, premio Nobel per la.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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