Attacco missilistico iraniano contro base in Kuwait | feriti lievi e danni a droni USA

Da dayitalianews.com 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un missile balistico lanciato dall’Iran ha colpito indirettamente una base aerea in Kuwait, provocando ferite lievi a alcuni militari statunitensi e danni a diversi droni. L’attacco è stato intercettato, secondo fonti militari, e si sono registrati danni materiali rilevanti ai mezzi americani presenti sulla base. Non si sono registrate vittime tra i militari coinvolti. La dinamica dell’attacco e l’intercettazione sono state confermate da fonti ufficiali.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Il raid e l’intercettazione del missile. Un attacco con missile balistico lanciato dall’Iran avrebbe colpito indirettamente una base aerea in Kuwait, causando il ferimento lieve di alcuni militari statunitensi e danni significativi a droni americani. Secondo quanto riportato da Iran International, che cita fonti di Bloomberg, il missile del tipo Fateh-110 sarebbe stato intercettato dalle difese aeree kuwaitiane, ma i detriti della deflagrazione sono comunque caduti sull’area militare di Ali Al Salem Air Base. Feriti tra personale militare e contractor. L’impatto dei frammenti avrebbe provocato il ferimento lieve di circa cinque persone, tra cui personale militare in servizio attivo e contractor presenti nella base. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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