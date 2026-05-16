Maldive il recupero dei corpi degli italiani | Morto uno dei sub che partecipavano alle operazioni di ricerca nella grotta

Nelle Maldive, le operazioni di recupero dei corpi degli italiani coinvolti in un incidente nelle acque del paese hanno portato al ritrovamento di uno dei sub morti. Secondo le prime indagini locali, il gruppo di italiani avrebbe sceso oltre la profondità consentita durante le operazioni di ricerca nella grotta. Le autorità stanno lavorando per recuperare gli altri corpi e fare chiarezza sulle circostanze di quanto accaduto. La notizia si aggiunge a un quadro di dettagli ancora in fase di accertamento.

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L'uomo si è sentito male durante un'immersione fatta per esplorare la terza delle tre camere della grotta. Il militare sarebbe morto per un problema di depressurizzazione durante la fase di risalita. Le difficili ricerche Due grotte sono state controllate venerdì, ma non sono stati trovati i corpi dei quattro italiani che risultano dispersi. Immediatamente sono state rese note le difficoltà delle ricerche. Il portavoce dell'Ufficio del Presidente ha spiegato: «Anche con le attrezzature più moderne, i sommozzatori non potrebbero non riuscire ad avvicinarsi facilmente a quella grotta». Dovrebbero unirsi alle operazioni di recupero due esperti italiani, una persona specializzata nel soccorso in acque profonde e una in immersioni in grotta. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Maldive, il recupero dei corpi degli italiani: «Morto uno dei sub che partecipavano alle operazioni di ricerca nella grotta» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video ITALIANI MORTI ALLE MALDIVE: IN CORSO IL RECUPERO DEI CORPI. OPERAZIONE AD ALTO RISCHIO Sullo stesso argomento Italiani morti alle Maldive, iniziate le operazioni di recupero dei corpi nella grotta(Adnkronos) – Iniziate alle Maldive le operazioni di recupero dei corpi dei cinque italiani morti ieri durante una immersione. Maldive, italiani morti nella grotta: iniziato il recupero corpiSono iniziate alleMaldivele operazioni per il recupero dei corpi deicinque subacquei italiani mortinell’incidente avvenuto nell’atollo di Vaavu, a... La tragedia alle Maldive, i Vigili del Fuoco: per ora impossibile capire cosa sia successo. Di certo, ci spiegano i sommozzatori di Vicenza, il lavoro di recupero dei corpi è complicato e potrà richiedere diversi giorni. x.com Maldive, morti cinque italiani durante un'immersione. Iniziate le operazioni di recupero dei corpi reddit Italiani morti alle Maldive, iniziate immersioni per recupero dei corpiLa Guardia costiera delle Maldive ha iniziato le immersioni per recuperare i corpi dei 4 subacquei italiani dispersi da giovedì scorso. Sono cinque i connazionali morti nell'incidente, il corpo di uno ... adnkronos.com Maldive, ripartite le ricerche: due italiani nel team. Morto un sub della che cercava i corpiCinque vittime, la prima (Gianluca Benedetti) ritrovata a 60 metri di profondità. Gli altri quattro sub ancora intrappolati ... lastampa.it