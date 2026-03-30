Il MENGO MUSIC FEST si svolgerà ad Arezzo dal 14 al 18 luglio. Mercoledì 15 luglio si esibiranno sul palco Maria Antonietta e Colombre, entrambi partecipanti alla 76ª edizione del Festival di Sanremo. I due artisti presenteranno il brano intitolato La felicità e basta. L’evento prosegue con altri artisti e spettacoli annunciati nelle settimane precedenti.

Arezzo, 30 marzo 2026 – Continuano gli annunci di MENGO MUSIC FEST, in scena dal 14 al 18 luglio ad Arezzo: mercoledì 15 luglio arrivano Maria Antonietta e Colombre, reduci della 76esima edizione del Festival di Sanremo, con il brano La felicità e basta. Maria Antonietta e Colombre hanno partecipato per la prima volta al 76° Festival di Sanremo tra i big in gara con La felicità e basta. Una canzone che ribalta l’idea della felicità come conquista, merito o premio da guadagnare. Il brano si presenta come un atto di rivendicazione emotiva e civile: la felicità come diritto naturale, semplicemente perché si è vivi. Una dichiarazione poetica e politica nel senso più umano del termine, che invita a riprendersi ciò che spetta senza competizione, senza colpa e senza paura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Maria Antonietta e Colombre, dal palco dell’Ariston al Prato

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