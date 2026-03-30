Mercoledì 15 luglio, durante il MenGo Music Fest ad Arezzo, si esibiranno Maria Antonietta e Colombre, entrambi vincitori alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con il canzone La felicità e basta. La manifestazione si svolge dal 14 al 18 luglio e vede la partecipazione di diversi artisti italiani. La rassegna si tiene nel centro storico della città.

Maria Antonietta e Colombre hanno partecipato per la prima volta al 76° Festival di Sanremo tra i big in gara con La felicità e basta Maria Antonietta e Colombre hanno partecipato per la prima volta al 76° Festival di Sanremo tra i big in gara con La felicità e basta. Una canzone che ribalta l’idea della felicità come conquista, merito o premio da guadagnare. Il brano si presenta come un atto di rivendicazione emotiva e civile: la felicità come diritto naturale, semplicemente perché si è vivi. Una dichiarazione poetica e politica nel senso più umano del termine, che invita a riprendersi ciò che spetta senza competizione, senza colpa e senza paura. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

© Arezzonotizie.it - Al Men/Go arrivano Maria Antonietta e Colombre

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