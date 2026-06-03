I carabinieri tirano fuori l' asso nella manica | ecco Saetta il primo cane robot contro ogni minaccia

Da foggiatoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I carabinieri di Bari hanno presentato il primo cane robot della regione, chiamato Saetta, durante un evento presso la sede di Lungomare Nazario Sauro. Si tratta di un dispositivo automatizzato progettato per supportare le operazioni di sicurezza. Saetta rappresenta una novità assoluta in Puglia, entrando a far parte delle risorse tecnologiche dell’Arma. La presentazione ufficiale ha segnato l’introduzione di questa tecnologia tra le attrezzature impiegate nelle attività di prevenzione e controllo.

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Il comando provinciale carabinieri di Bari si è dotato del suo primo cane robot - novità assoluta in Puglia - presentato ufficialmente questa mattina presso la sede dell’Arma di Lungomare Nazario Sauro. Il droide quadrupede, battezzato significativamente Saetta, è stato assegnato al Nucleo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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