I carabinieri tirano fuori l' asso nella manica | ecco Saetta il primo cane robot contro ogni minaccia

Notizia in breve

I carabinieri di Bari hanno presentato il primo cane robot della regione, chiamato Saetta, durante un evento presso la sede di Lungomare Nazario Sauro. Si tratta di un dispositivo automatizzato progettato per supportare le operazioni di sicurezza. Saetta rappresenta una novità assoluta in Puglia, entrando a far parte delle risorse tecnologiche dell’Arma. La presentazione ufficiale ha segnato l’introduzione di questa tecnologia tra le attrezzature impiegate nelle attività di prevenzione e controllo.