I Bts live al Busan Asiad Main Stadium | l' evento in diretta anche all' Uci cinemas al Forum

Il concerto dei BTS al Busan Asiad Main Stadium si terrà il 13 giugno e sarà trasmesso anche negli Uci cinemas al Forum. La diretta inizierà alle 11:45, seguita da una replica alle 15:30. L’evento sarà visibile in tutto il mondo attraverso questa trasmissione cinematografica.

Il ritorno dei Bts al Busan Asiad Main Stadium il prossimo 13 giugno sarà trasmesso nei cinema di tutto il mondo: alle ore 11:45 in diretta e alle ore 15:30 in diretta in differita. A Palermo si potrà seguire l'evento all'Uci cinemas al centro commerciale Forum.Dopo l’apertura da record del ‘Bts. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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2026 BTS Concert Venue: Busan Asiad Main Stadium stadium

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