UCI Cinemas ha annunciato un calendario di eventi speciali previsti tra aprile e maggio 2026, dedicati a performance musicali e proiezioni cinematografiche. Tra gli appuntamenti ci saranno spettacoli dedicati ai concerti di artisti come BTS, Michael Jackson e Iron Maiden. L'iniziativa mira a offrire agli spettatori un’esperienza che combina musica dal vivo e grande schermo, con proiezioni di film e registrazioni di eventi musicali.

Il circuito UCI Cinemas ha annunciato un calendario di eventi speciali previsti tra aprile e maggio 2026, focalizzati sull’unione tra performance musicali e cinema. Secondo quanto riportato nel comunicato stampa ufficiale di UCI Cinemas, le sale ospiteranno proiezioni dedicate alla band k-pop BTS, al biopic sulla vita di Michael Jackson dal titolo “Michael” e a un documentario celebrativo per i cinquant’anni di carriera degli Iron Maiden. Ogni evento sarà supportato da promozioni specifiche e gadget da collezione riservati agli spettatori che effettueranno l’acquisto dei biglietti attraverso i canali digitali della catena. Le date ufficiali vedono i BTS protagonisti l’11 e il 18 aprile con il World Tour Arirang Live Viewing C. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Musica e grande schermo: UCI Cinemas presenta gli eventi speciali per BTS, Michael Jackson e Iron Maiden

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