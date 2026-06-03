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© Lifeandnews.it - I Bronzi di Riace tornano al mare: l’arte effimera di Fernando Mangone sulla spiaggia di Paestum

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Lost Masterpieces: Untold Tales of Art Believed Forever Gone

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Fernando Mangone disegna i Bronzi di Riace sulla sabbia di PaestumA Paestum, un pittore ha disegnato i Bronzi di Riace sulla sabbia, creando un'opera temporanea che è stata poi lasciata alle onde del mare.

Temi più discussi: A Paestum i Bronzi di Riace tornano al mare: Mangone li disegna sulla spiaggia; I bronzi di Riace e i fratelli ancora in fondo al mare: cosa è successo; PAEASTUM. I Bronzi di Riace tornano al mare: Fernando Mangone disegna sulla spiaggia un omaggio alla Calabria, alla Magna Grecia e a Firenze. Il Pittore Fernando Mangone: Sulla battigia di Paestum il pittore Fernando Mangone realizza i Bronzi di Riac; Tra panorami e Bronzi, Reggio conquista i turisti olandesi.

Ricordiamo 50.000€ più anche i due meravigliosi ciapapulver a forma di Bronzi di Riace di valore ignoto oscillante fra i 20 e 10.000€ (più probabile il primo)... #TheUnknown x.com

Un drake Minqaria bata fa la guardia mentre una gallina pascola reddit

A Paestum (SA) i Bronzi di Riace tornano al mareÈ sulla spiaggia di Paestum, tra il mare e la foce del Sele, che il pittore Fernando Mangone ha realizzato una nuova performance artistica dedicata ai Bronzi di Riace. Le celebri figure della scultura ... irpinia24.it

Nuove rivelazioni sui Bronzi di Riace, erano siciliani? La storia di un tesoro trafugatoUn tesoro di bronzo di 2400 anni fa, imprigionato sul fondale marino al largo di Brucoli sulla costa siracusana, a novanta metri di profondità, pescatori di corallo che lo scoprono sotto strati di ... ilmessaggero.it