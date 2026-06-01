A Paestum i Bronzi di Riace tornano al mare | Mangone li disegna sulla spiaggia

A Paestum, sulla spiaggia tra il mare e la foce del Sele, il pittore Fernando Mangone ha realizzato una performance artistica dedicata ai Bronzi di Riace. Durante l’evento, Mangone ha disegnato le statue sulla sabbia, creando un’opera temporanea visibile ai visitatori. L’intera iniziativa si è svolta in un contesto all’aperto, coinvolgendo il pubblico presente sulla spiaggia. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a eventuali altre esposizioni o eventi correlati.

È sulla spiaggia di Paestum, tra il mare e la foce del Sele, che il pittore Fernando Mangone ha realizzato una nuova performance artistica dedicata ai Bronzi di Riace. Le celebri figure della scultura greca sono state disegnate direttamente sulla sabbia, in un'opera destinata a vivere soltanto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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