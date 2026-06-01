A Paestum, un pittore ha disegnato i Bronzi di Riace sulla sabbia, creando un'opera temporanea che è stata poi lasciata alle onde del mare. La performance ha unito elementi di memoria, arte e storia attraverso il disegno sulla battigia. L'artista ha realizzato i bronzi direttamente sulla sabbia, senza ulteriori interventi o modifiche, affidando l'opera alla forza naturale delle onde.

Il Pittore Fernando Mangone: “Sulla battigia di Paestum il pittore Fernando Mangone realizza i Bronzi di Riace direttamente sulla sabbia, affidando poi l’opera alle onde del mare in una performance che unisce memoria, arte e storia”. È sulla spiaggia di Paestum, tra il mare e la foce del Sele, che il pittore Fernando Mangone ha realizzato una nuova performance artistica dedicata ai Bronzi di Riace. Le celebri figure della scultura greca sono state disegnate direttamente sulla sabbia, in un’opera destinata a vivere soltanto per il tempo di una marea. Al termine dell’intervento, infatti, le onde hanno lentamente cancellato i segni lasciati dall’artista, riportando simbolicamente i Bronzi verso il mare da cui emersero nel 1972. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Fernando Mangone disegna i Bronzi di Riace sulla sabbia di Paestum

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