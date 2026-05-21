Violenze sugli attivisti di Flotilla Trump vuole finire il lavoro Salvini punge Meloni e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Oggi, giovedì 21 maggio 2026, si segnalano violenze contro alcuni attivisti coinvolti in una missione umanitaria a bordo di una nave. Un esponente politico ha dichiarato di voler completare un'operazione iniziata in precedenza. Nel frattempo, un'altra figura politica ha rivolto una critica a un alleato di governo, senza ulteriori dettagli. Queste sono le principali notizie da conoscere per affrontare la giornata.

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: oggi è giovedì 21 maggio 2026.Attivisti di Flotilla umiliatiUmiliati, bendati e fatti inginocchiare. Questo il trattamento che hanno avuto gli attivisti di Flotilla, tra cui una trentina di italiani. 🔗 Leggi su Today.it

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La Flotilla prova a ripartire, Israele prolunga la detenzione di due attivisti - Scanner Live

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Ursula von der Leyen e Kaja Kallas condannino subito le violenze ingiustificate e plateali che gli attivisti della Flotilla stanno subendo in Israele. Il trattamento subito da cittadini disarmati, in viaggio con beni di prima necessità verso Gaza, è vergognoso e non x.com

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