Violenze sugli attivisti di Flotilla Trump vuole finire il lavoro Salvini punge Meloni e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Da today.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Oggi, giovedì 21 maggio 2026, si segnalano violenze contro alcuni attivisti coinvolti in una missione umanitaria a bordo di una nave. Un esponente politico ha dichiarato di voler completare un'operazione iniziata in precedenza. Nel frattempo, un'altra figura politica ha rivolto una critica a un alleato di governo, senza ulteriori dettagli. Queste sono le principali notizie da conoscere per affrontare la giornata.

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Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: oggi è giovedì 21 maggio 2026.Attivisti di Flotilla umiliatiUmiliati, bendati e fatti inginocchiare. Questo il trattamento che hanno avuto gli attivisti di Flotilla, tra cui una trentina di italiani. 🔗 Leggi su Today.it

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