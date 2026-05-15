Strage dei sub italiani frenata di Meloni sorrisi e minacce e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata
Buongiorno dalla redazione di Today.it. Oggi, venerdì 15 maggio 2026, si parla di una tragedia che ha coinvolto alcuni sub italiani, con un aumento delle vittime in seguito a un incidente in mare. La premier ha annunciato una riduzione delle attività di immersione e ha fatto alcune dichiarazioni, mentre sui social circolano messaggi di solidarietà e anche alcune minacce. Sono state riportate anche altre notizie di cronaca e politica, tutte da seguire per la giornata.
Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: oggi è venerdì 15 maggio 2026.Italiani morti alle MaldiveTragedia alle Maldive. Cinque italiani sono morti durante un'immersione nelle grotte subacquee a 50 metri di profondità nell'atollo di Vaavu. 🔗 Leggi su Today.it
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