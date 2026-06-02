Braccianti bruciati vivi in Calabria parla l’unico sopravvissuto | Ho rotto un finestrino e mi sono salvato Non ci pagavano e volevano soldi da noi

Un bracciante sopravvissuto racconta di essere riuscito a salvarsi rompendo un finestrino dopo che altri quattro lavoratori sono stati bruciati vivi in Calabria. L’incidente è avvenuto all’interno di un’auto ad Amendolara, nel Cosentino. Secondo la testimonianza, i lavoratori non ricevevano pagamenti e venivano minacciati di denaro. La polizia sta indagando sulle circostanze dell’incendio e sulle condizioni di lavoro dei braccianti.

Oltre ai quattro braccianti bruciati vivi all’interno di un’auto ad Amendolara, nel Cosentino, c’è anche un sopravvissuto. Si tratta di un cittadino di origini afghane che viveva a Villapiana insieme alle vittime, comune vicino al luogo della strage. Intervistato dal Tgr Calabria, l’uomo ha ricostruito i drammatici momenti che hanno preceduto l’omicidio plurimo. Secondo il suo racconto, i due cittadini pakistani fermati dagli investigatori avrebbero preteso dei soldi per il trasporto dei lavoratori. Al rifiuto dei braccianti di pagare, i due hanno cosparso l’auto di benzina e lanciato all’interno un accendino, provocando un incendio che ha intrappolato e ucciso i quattro uomini. 🔗 Leggi su Open.online

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