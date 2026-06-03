I bolognesi e l' instabilità globale | cosa dice il sondaggio

Un sondaggio rivela che il 65% dei cittadini bolognesi teme per l’economia locale a causa delle tensioni internazionali. La maggioranza si dice preoccupata per l’aumento dei prezzi e la crisi dei mercati. La relazione tra Bologna e l’Unione Europea è al centro di una riflessione, con molti che considerano incerto il futuro dei finanziamenti e delle politiche comunitarie. La percezione di instabilità si traduce in una maggiore attenzione alle questioni economiche e politiche.

Le instabilità e le tensioni economiche pesano sui cittadini e il rapporto tra Bologna e l’Unione Europea vive una fase di profonda riflessione. È quanto emerge dall’ultima indagine di Changes Unipol, realizzata in collaborazione con Ipsos, che fotografa un'opinione sospesa. Sebbene il 63% dei. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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