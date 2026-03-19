Un ordine globale sotto stress Cosa dice il report annuale dell’intelligence Usa

Il report annuale dell’intelligence statunitense evidenzia un quadro mondiale sotto pressione, con minacce che coinvolgono sia la sicurezza interna sia le sfide della competizione tra nazioni. La relazione analizza le principali aree di rischio e le tensioni che attraversano le relazioni internazionali, senza approfondire cause o motivazioni. Il documento si concentra sui fatti e sulle tendenze emerse nel corso dell’ultimo anno.

L’Annual Threat Assessment 2026 ritrae un contesto in cui sicurezza interna e competizione internazionale si sovrappongono sempre di più. Il narcotraffico che attraversa i confini, il terrorismo che si radicalizza online, le potenze rivali che accelerano su missili e tecnologie emergenti. Ne esce un quadro meno spettacolare di una nuova guerra fredda, ma forse più insidioso, un sistema di rischi diffusi, difficili da separare e ancor più complicati da governare, nel quale però nessun attore statale è ufficialmente identificato come minaccia diretta alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti. La sicurezza interna come riflesso geopolitico. La sezione dedicata al Homeland è il primo livello di uno scenario complessivo, che spazia dall’interno all’internazionale, fortemente interconnesso. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Un ordine globale sotto stress. Cosa dice il report annuale dell’intelligence Usa Articoli correlati Minaccia interna e terrorismo, cosa dice la relazione annuale dell’IntelligenceLa Relazione 2026 affronta la minaccia interna e quella terroristica dentro un quadro di trasformazione tecnologica che ne modifica profondamente la... Razvedchik, la rivista dell’intelligence russa che riscrive la guerra e l’ordine globalePiù che un semplice organo domestico, uno strumento narrativo che interseca i propri contenuti tra memoria storica, propaganda e costruzione... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Un ordine globale sotto stress Cosa... Temi più discussi: Von der Leyen e Kallas: l'Ue si adatti a un ordine mondiale coercitivo; Ue: le parole di von der Leyen sull'ordine mondiale scuotono Bruxelles; La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY; Von der Leyen all’Ue: Il vecchio ordine mondiale non tornerà. Un ordine globale sotto stress. Cosa dice il report annuale dell’intelligence UsaL’Annual Threat Assessment 2026 ritrae un contesto in cui sicurezza interna e competizione internazionale si sovrappongono sempre di più. Il narcotraffico che attraversa i confini, il terrorismo che s ... formiche.net Von der Leyen seppellisce l'ordine globalePer la presidente della Commissione europea l’Ue non può essere custode di un mondo scomparso. Ma rinunciare alla dottrina di un ordine globale basato sulle regole significa non solo minare l’obiettiv ... ilfoglio.it Idee per i prossimi week end Ecco cosa propongono al Castello della Rancia di Tolentino per bambini e famiglie: - facebook.com facebook Sanno sempre cosa è giusto per i loro figli. Auguri, papà. x.com