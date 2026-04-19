Nell’ultima settimana, l’attenzione pubblica si è concentrata sul fermo della nave Sea Watch, coinvolta in operazioni di salvataggio di migranti vicino a Lampedusa. La notizia ha riacceso il dibattito sull’immigrazione, in particolare dopo il fermo della nave Aurora, della stessa Ong. Un sondaggio pubblicato dal Secolo mostra come questa vicenda abbia influenzato le opinioni dei cittadini italiani sul tema.

Nell’ultima settimana si è tornato a parlare di immigrazione, stavolta dopo il fermo della nave Aurora dell’Ong Sea Watch. La prefettura di Agrigento, dopo lo sbarco a Lampedusa, ha deciso di fermare la nave per 45 giorni. Ma non solo, perché i conducenti hanno anche vietato le regole d’assegnazione del luogo di attracco, che prevedeva porto Empedocle come meta finale per i 40 migranti arrivati sulla costa italiana. E così il Secolo d’Italia ha deciso di intervistare i propri lettori attraverso la newsletter, chiedendogli se la linea dura del governo contro le Ong sia la giusta strada da percorrere, mentre l’Europa accelera sui rimpatri e sui centri fuori dai confini dell’unione.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il fermo della nave Sea Watch per migranti a Lampedusa è un ottimo segnale: cosa dice il sondaggio del Secolo

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