A Piccadilly Circus, i bagni pubblici sono stati trasformati in spazi espositivi. Scendendo alcuni gradini, si entra in un ambiente che funziona come galleria d'arte. La trasformazione ha coinvolto l’allestimento di opere, creando un luogo ibrido tra servizi pubblici e spazio culturale. La modifica riguarda esclusivamente gli interni, mantenendo la funzione originale dei servizi igienici. La presenza di opere d’arte si inserisce all’interno delle strutture di servizio pubblico, senza alterarne la funzione principale.

C’è un luogo a Piccadilly Circus dove, scendendo qualche gradino sotto il livello della strada, si entra in un altro tempo. Non nell’Inghilterra vittoriana del petrolio di lampada e dei corridoi anneriti dal fumo, ma in uno spazio luminoso, rivestito di piastrelle blu fatte a mano, dove figure alate con frecce dorate celebrano Anteros, il dio dell’amore corrisposto. Siamo in un bagno pubblico. E questo, oggi, non è più un paradosso. Arte nel sottosuolo: come Londra sta reinventando i suoi servizi pubblici. Londra ha sempre avuto un rapporto speciale con i propri sotterranei. Dalla fitta rete fognaria progettata da Joseph Bazalgette nell’Ottocento alla metropolitana più antica del mondo, la città ha trasformato in più di un’occasione la necessità infrastrutturale in eredità culturale. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - I bagni pubblici di Londra diventano gallerie d’arte

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